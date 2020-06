Edita Ciklerová: Tatínek nám sliboval, že budeme mít zámek a helikoptéru

Její rodina vlastní v Kutné Hoře vyhlášenou restauraci Dačický, k tomu před třemi lety otevřela kavárnu a nyní také nové apartmány. V rodinném podniku pracují oba Editini rodiče, její manžel i bratr s manželkou. „Restauraci provozujeme od jejího znovu otevření v roce 2001. Dostali jsme se k tomu úplně náhodou jako rodina. Nejsme původem z Kutné Hory, ale ve chvíli, kdy jsme se sem přistěhovali, tak rodiče přemýšleli, co by tu mohli dělat, aby nemuseli dojíždět za prací. To byl ten první motiv,“ popisuje sympatická Edita začátky. Tehdy jí bylo šestnáct let.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek