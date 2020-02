Filip Březina: Před závodem jsem měl z trati respekt

„Mamka říká, že jsem výborný lyžař. Taťka dělal lyžování a všichni hory milujeme. Trénuji v Krkonoších na Stohu nebo v Jablonci nad Jizerou. Ve škole v Kutné Hoře mi vycházejí vstříc. Trénovat na sezonu začínám už v srpnu, kdy se jezdí do haly do Litvy, a pak do Rakouska na ledovec.“