Filmař Ondřej Soukup: Za necelých sedm let mám za sebou přes sto klipů

Věděla jsem, že je nadaný kameraman a hudebník, o fotografování jsem nevěděla. Co Ondřeje vlastně k fotografování přivedlo? "Ono celé to filmování a hraní s kapelou u té fotografie začalo. Zhruba ve čtrnácti letech jsem se dostal k fotografii a to vlastně docela náhodou. Našel jsem jednou po dědovi staré fotoaparáty Praktica-FX2 a říkal jsem si, že by byla škoda, kdyby na ně už nikdo nefotil. Tak jsem to začal zkoušet a nějak mi to zůstalo," popisuje své začátky s fotkou.

Ondřej Soukup při přípravě výstavy. Foto: Archiv Ondřeje Soukupa.Zdroj: archiv Ondřeje Soukupa