Fotbalista Miroslav Zvolánek zvolil místo trénování raději papírování

Předchozí 1 z 6 Další Fotbalista Miroslav Zvolánek zvolil místo trénování raději papírování Miroslav Zvolánek je jednapadesátiletý rodák z Kutné Hory a dnes již dvojnásobný dědeček. Mezi sportovci je známý jako fotbalista a předseda oddílu TJ Sokol Malín. Málokdo ale ví, že Mirek začínal s úplně jiným sportem. „Od pěti do osmi let jsem hrál tenis ve Světlé nad Sázavou,“ připomněl. Do Světlé se přestěhoval společně s rodiči v pěti letech. „Tatínek dostal práci a byt ve sklárnách. Byl vyučený brusič skla,“ zmínil. Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík Na základní škole ve Světlé nad Sázavou začal Zvolánek také s atletikou a s fotbalem. „Tenis byl finančně náročný už tehdy. Vrhnul jsem se do kolektivního sportu a fotbal s kluky mě začal bavit více,“ řekl o svých začátcích. Za Světlou pak hrál až do dorostu. Následně si připsal jako mladík starty za divizní A tým. „Poprvé jsem za áčko nastupoval v šestnácti letech, ale v sedmnácti jsem potkal manželku Simonu a upekl se přestup do Malína,“ usmíval se Mirek Zvolánek. Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík Na střední strojírenskou školu chodil ještě do Světlé, ale po dokončení se vrátil zpět do Kutné Hory. „V Malíně jsem měl babičku, a když jsem za ní jezdil, potkal jsem se s manželkou. Oženil jsem se a usadil jsem se zpátky v Kutné Hoře. Za Malín jsme tehdy hráli I. A třídu nebo I. B třídu. Jiné soutěže jsme nehráli,“ vzpomínal šéf dnešního týmu z okresního přeboru. Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík Celou seniorskou kariéru odehrál Miroslav Zvolánek za Malín. Po vojně dostal i nabídku z Kutné Hory, kam ho vytáhl na přípravu trenér Karel Kafka. Zájem prý byl, ale Malín ho nepustil. „S fotbalem jsem skončil ze zdravotních důvodů a vrhnul jsem se do funkcionaření. Vzpomínám rád na partu kluků a postupy. Hrál jsem s výbornými fotbalisty, jako byli Ota Morawski, Ruda Budín nebo Olin Žampach,“ vyjmenoval Miroslav Zvolánek. Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík Jelikož má raději papírování než trénování, začal se po kariéře Zvolánek věnovat vedení klubu. To bylo v době, kdy tehdejší předseda Fiala šel na operaci s kolenem. „Už jsem ve funkci dvanáct let. Chvíli jsem trénoval s manželkou přípravku, když jsme rozjížděli dětské týmy. Pak už jsem k tomu přivedl ostatní kluky a předal jim to,“ řekl a prozradil cíle klubu: „Chtěl bych mít alespoň čtyři nebo pět mládežnických mančaftů.“ Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík Kromě všeho je Miroslav Zvolánek správcem fotbalového areálu a sokolovny v Malíně. Je zaměstnancem Města Kutná Hora. Dříve pracoval na obchodním poli s pneumatikami. „Na sekačce si člověk vypláchne hlavu. Nedávno jsme tři hodiny sekali stráň křoviňákem. Pak jsem šel ještě na traktůrek sekat kolem sokolovny. Jednou to tady mám na starost, tak to musí vypadat. Nejsem člověk, co rozdává úkoly a dál na vše kašle,“ zdůraznil předseda malínského fotbalu. Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík

