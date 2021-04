Jan Nesládek: Umět nakrájet šunku je dost opomíjený zásadní detail

"Já svou profesí nejsem řezník, ale kuchař. Poměrně dlouhý čas, jsem strávil v kolínském " Katoláku ", pak jsem necelých 5 let vařil v kolínské Ville Romantice, kdy jsem během práce jezdil do pražského Alcronu na stáže. Během jara 2018 byl otevřen mlýn Danemark v Kutné Hoře, kam jsem nastoupil, jako šéfkuchař. Šéfa jsem dělal sám sobě? Bohužel jsem po nějaké době sám v sobě cítil, že mě vaření přestává bavit a netěší mě, spíše stresuje. Pokud totiž vaříte v luxusnějším podniku, kde host zaplatí za menu několik tisíc, tak nemáte moc prostoru pro chybu. Každý očekává maximum a kuchaři ho dělají, aby vše bylo v pořádku. Stát se ale může cokoli nebo menu hostovi nemusí padnout do jeho chuti a rázem je nedorozumění na světě. Proto jsem se rozhodl ukončit pracovní poměr a nastoupil do řeznictví," pokračuje ve vyprávění Jan Nesládek.

Jan Nesládek.Zdroj: Deník/Michal Bílek