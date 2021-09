„Můj nový projekt revoluce naslouchání vznikl pod záštitou neziskové organizace The Human Potential Academy a přináší nové způsoby poznávání a objevování lidského potenciálu. Posouvá nás k novým možnostem, vytváří bezpečné prostředí plné klidu a pochopení,“ vysvětluje Jana Bolková, která už pátý rok působí v kutnohorském Centru pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání Aqva life.

Naslouchání je podle ní stěžejní dovedností, která může člověku ukázat správný směr a umožnit mu žít spokojený život. Jenže to není tak snadné, správně naslouchat se totiž musí umět. „Myslíme si, jak jednoduché je naslouchat, ale když to zkusíme, zjistíme, že ne vždycky se nám to daří. Když přitom někomu věnujeme naši plnou pozornost, byť třeba jen na deset minut, sami zjistíme, jak velkou změnu nám to může přinést. To samé platí, pokud nám někdo opravdu a cele naslouchá. Vím, že naslouchání může způsobit velké změny,“ říká.

Dala dohromady se stejně nadšenými lidmi, kteří se na svět dívají podobně jako ona. „Všichni to děláme jako dobrovolníci. Ono to všechno může znít jako klišé, ale mám to odzkoušené sama na sobě. Naslouchání zkrátka zlepšuje vztahy. Když opravdu nasloucháš, dějí se neuvěřitelné věci.“

Kromě dobrovolnického projektu naslouchání se věnuje i práci ve své poradně. „Pracuji jako koučka a věnuji se tématům krize ve všech podobách. Maximálně se vždy snažím o individuální přístup, protože každý člověk je jedinečná osobnost a zatímco někde konkrétní terapie zabírá, jinde nemusí. Pracuji jak s jednotlivci, tak s kolektivy,“ představuje svou praxi Jana Bolková.

Koučinku se věnuje už mnoho let. „Nejpodstatnější, co svým klientům říkám, je, že mohou s mou pomocí projít skrze svou slupku až k uvědomění si své podstaty a toho, že život nabízí nekonečné množství možností, jak ho prožít a tvořit a žít radost, štěstí a lásku. Je to téma, o kterém bych mohla mluvit hodiny a hodiny, ale zázraky se dějí ve zlomku vteřiny, v záblesku něčeho nového, v pochopení, v uvědomění si,“ vysvětluje.

Od druhé poloviny září plánuje Jana Bolková pravidelné otevřené meditace. „Ty jsou obzvlášť v dnešní době velmi důležité a neměly by se podceňovat. Je to čas, kdy se zklidní vaše mysl a tělo se ponoří do klidu a regenerace. To by měl pravidelně zažívat každý z nás, aby prostor, který pak svému okolí vytváří, byl prostorem vzájemného pochopení, inspirace a růstu.“