Jaroslav Rajsík: Dvacet let v útulku. Nikoli jako pejsek, ale jako zaměstnanec

Nejsou to jen psi, ať už vlastní či útulkoví, kteří Jaroslavu Rajsíkovi dělají milou a milovanou společnost. „Táta choval ptactvo, hlavně holuby, to mi po něm zůstalo a dnes chovám exotické bažanty, čtyři druhy, teď od nich mám devatenáct kuřátek. A ten opeřenec, co mi na fotce stojí na hlavě? No to je straka – miláček. Bažantů mám šestnáct, tři straky a zmíněné tři psy,“ upřesnil stávající počty. „Bez milující rodiny bych to mít nemohl, samozřejmě,“ dodal vzorně (po mírném pošťouchnutí manželkou) a oba se začali vesele smát.

Lidé odvedle Jaroslav Rajsík.Zdroj: archiv Jaroslava Rajsíka