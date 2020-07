Jiří Němeček vybízí: Je jedno, jaký sport člověk dělá. Ať ho dělá!

Poprvé se setkal s během při akci Revolučního odborového hnutí. „Šlo o výběh k Žižkově dubu. Po schodech nahoru. Tam jsem jako tříletý vyhrál velkou vázu pro maminku,“ vzpomínal kutnohorský sportovec. Organizovaně pak začal Jiří Němeček až v páté třídě s atletikou, kdy šel do sportovní třídy k Radku Jáskovi na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře. „Tenkrát o tom rozhodl dobře zaběhnutý Cooperův běh. Původně jsem do sportovní třídy nechtěl, ale šel jsem do ní kvůli kamarádovi,“ líčil.

Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík