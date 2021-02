Jitka Šimková: Mám-li vést studenty k aktivitě, musím mít zkušenost prožitou

"K profesi učitelky mě motivoval zájem o historii a literaturu. V podstatě od chvíle, co jsem začala chodit do školy, jsem začala přemýšlet o tom, že chci být učitelkou, předávat to, co jsem se naučila někomu dalšímu. V roce 1988 jsem ukončila studium češtiny a dějepisu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a nastoupila jsem učit na Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře, kde jsem stále zaměstnaná. Učení mě stále baví. Je zajímavé sledovat, jak se studenti trochu mění s dobou, ale v podstatě zůstávají stejní. Velmi si vážím toho, že ač studují odbornou školu, nechají se ode mě namotivovat k aktivní účasti na historických projektech. Například v roce 2018 se moji studenti představili v Kolíně v projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů. Působila jsem dva roky jako koordinátorka tohoto projektu. V roce 2019 se studenti průmyslovky umístili v soutěží Lidice pro 21. století jako 10. nejaktivnější škola, v roce 2020 již jako 5. nejaktivnější škola.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek