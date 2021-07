Josef Tříška: Snad vše dobře dopadne a v roce 2022 se shledáme o Velikonocících

Každý rok se provozovatel pouti snaží přivést do Kutné Hory nějakou novinku. Nechybí tak ani letos. "Po několika letech se do Kutné Hory vrací oblíbená modrá centrifuga, která teď měla několik let pauzu. Drobná změna je také v rozestavění celého areálu. Nebudou chybět tradiční pouťové pokrmy a dobré pití," popsal sympatický provozovatel.

Provozovatel Sedlecké pouti Josef Tříška.Zdroj: Deník/Michal Bílek