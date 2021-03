Kateřina Daczická: Kutná Hora je moje 'srdcovka'. V Barboře mám pochované předky

Jako malá holka prý nijak nepociťovala, že je baronkou. „Rodiče nám to se sestrou určitě nijak nezdůrazňovali. Bylo to spíše o výchově: jak správně stolovat, sedět u stolu, zdravit, děkovat. Tatínek v tom byl hodně přísný a i já se tak nyní snažím vést svoje dcery. Školní jídelny mi to ale hodně kazí. Tam to děti vůbec neučí. Starší dcera dokonce absolvovala kurz u Ladislava Špačka Šašek a královna. To je naprosto úžasné. Všem bych to doporučila. Teď už mě i mladší dcera okřikuje u jídla, že polévka na lžíci se nefouká.“

Kateřina Daczická.Zdroj: Deník/Michal Bílek