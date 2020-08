Květoslava Mašínová: Láska k historii a turistickému ruchu mě nikdy neopustila

Dům jsem zdědila po babičce a jejím bratrovi. A tak jsme na kole projezdili celý region a poznali všechny jeho zajímavosti a krásy. A když jsme děti naučili ukázněně jezdit na kole po silnicích, vydali jsme se do Evropy. Během dalších sedmi let jsme sjeli podél řek vždy od pramene až do cíle – například Labe, Rýn, Dunaj do Bratislavy a část Holandska. Spali jsme po tělocvičnách, modlitebnách a kempech.

Zdroj: Deník / Michal Bílek