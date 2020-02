Libor Smolík: Všechno je o hlavě

„Na celém světě je těchto letadel do deseti kusů. Ten, kdo se chce svézt, nám přispěje na let, pro nás nejde o ziskovou činnost. Zkrátka a dobře, nejde o výdělek, mám radost, když někdo další má z letadel a létání s nimi stejnou radost jako my. Děláme to jako hobby, to ale není naše hlavní činnost, kterou s letadly provozujeme. Ta se v sezoně odehrává na leteckých dnech. Ať už v Čechách či v zahraničí."