Zpěvačka Adriana Bessogonov: Příroda v okolí Kutné Hory mě skutečně uchvátila

"Moje projekty, texty a hudba vycházejí ze srdce. To je pro mě úplně to zásadní. Věnuji se primárně indie pop stylu, ale nerada svou hudbu příliš škatulkuji. Proto v mé hudbě uslyšíte stoprocentně i něco, co vám bude připomínat žánr blues rocku," popsala svou hudbu Adriana Bessogonov. Když soutěžila v The Voice Československo, padl zde kvůli ní dokonce i jeden rekord. Jen dvě sekundy tehdy totiž trvalo, než porotkyně a zpěvačka Jana Kirschner při jejím zpěvu zmáčkla tlačítko.

Zdroj: archiv Zpěvačka Adriany Bessogonov