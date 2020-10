Soňa Žáčková: První roční Festivalu řemesel se vydařil nad naše očekávání

Se svým stánkem ale vinařka stála i na akci Zažít město jinak. „Šlo sice o komornější akci, ale to ji neubývalo na kvalitě a kráse. Na této akci se prezentovaly pouze místní výrobci a prodejci, a přestože to byl také první ročník, byla velice povedená. Organizace byla skvěle zvládnutá a doprovodný program na jedničku. Koncept akce byl určitě zajímavý a věřím, že to nebyla poslední akce a my už se těšíme na další.“

Zdroj: DENÍK/Hana Kratochvílová