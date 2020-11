Lucie Kuřátková: Do soutěže Miss ČR jsem se přihlásila sama

Do soutěže se přihlásila sama a bylo to prý tak spontánní, že si ani neuvědomovala, co udělala až do té doby, než se ze soutěže ozvali kvůli prvnímu videohovoru. „V soutěži jsem se dostala do semifinále, které probíhalo v Aquapalace v Praze. Nejtěžší na celé soutěži bylo asi mluvit stále na kameru. Neustále se točily nějaké medailonky, různá videa. Natáčelo se třeba celý den, než jsme se vystřídali a bylo to na několik pokusů. Musím ale říct, že mi to dalo dost zkušeností a jistoty. Mluvit doma na kameru je úplně něco jiného než se snažit o dobrý výkon, kdy na vás kouká třeba 20 lidí,“ popisuje své zkušenosti ze soutěže.

Zdroj: archiv Lucie Kuřátkové