Soutěžně se pojídání prakticky čehokoliv účastní rodák z Bystré u Poličky už dlouhé roky. V říjnu ho čeká velká soutěž v Las Vegas, kde se soupeři změří síly v pojídání hot dogů. „Už je vše domluvené a mám i tlumočníka. Kvůli pandemii je cestování do Ameriky složité. Doufám, že se situace do října změní,“ věří maxijedlík, který v současné době pracuje jako skladník.

K jídlu a gastronomii má celkem blízko, vyučil se totiž kuchařem. Věděl o sobě, že toho dokáže sníst hodně i rychle a chtěl to někde zkusit předvést. Šanci dostal před 17 lety ve Svitavách, kde bylo předkolo vizovického Trnkobraní. „Kamarádi mě vyhecovali na soutěž v pojídání knedlíků. Soutěž jsem vyhrál a postoupil do finále. Byla to pro mě první výhraa motor, který mě začal hnát dál do dalších soutěží,“ vzpomíná na své začátky.

Ty byly těžké, ale postupně se vypracoval Jenom za minulý rok vyhrál 46 soutěží. „Jednou se mi podařilo vyhrát i pět soutěží v jediný den na zabijačkových hodech v Brně,“ podotkl muž, který se na soutěže nijak nepřipravuje, ani netrénuje.

Jeho nevšední koníček ho prostě baví, má rád adrenalin při soutěžích. Možná i proto se nyní zaměřil na „extrémní jídla“. „Nebojím se ani nejsmradlavějších a nejpálivějších jídel světa,“ řekl. Toto tvrzení dokazuje i fakt, že jako jediný na světě snědl naráz tři vůbec nejsmradlavější jídla světa.

„Bylo to v Brně na GO to Foodparku. Nejdříve jsem dal Hákarl. Ten je vražednou kombinací močovinou páchnoucího nakládaného zkvašeného žraločího masa, které je za sirova prudce jedovaté. Chuť šla, ale zápach byl šílený. Dál to byl Surstromming, zkvašené rybí maso, které je v Guinnessově knize rekordů zapsané jako nejsmradlavější jídlo světa. Jedl jsem ho už popáté, smrdí jako zkažené přesolené maso, chuťově je hrozné, okamžitě vás to natáhne na zvracení, snědl jsem vždy celou plechovku i s kostmi a navrch vypil i lák. A nakonec Durian. Také smrděl, ale byl aspoň sladký,“ šokuje Němec.

Na brněnském výstavišti prý po této soutěži museli na hodinu pustit centrální klimatizaci, aby zápach z těchto „pochutin“ zmizel.

Úspěchů má Jaroslav Němec na svém kontě hodně. Doma má z vyhraných soutěží kolem stovky pohárů a také medaile. „Jsou chvíle, kdy mi ta ocenění připomenou, že čas a úsilí, které jsem tomu věnoval, nebyli promarněnou energií,“ dodal.