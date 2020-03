Michal Karban: z kutnohorské základní umělecké školy do Dánska a zpět

„Člověk se s akordeonem doprovodí na všechny možné písničky, jako třeba Radúza. Může ale hrát i v kapele, jak dokazují třeba Divokej Bill nebo Jelen. My na něj hrajeme všechno od klasiky po techno nebo tango,“ popsal Michal, proč si vybral právě akordeon. A jak se od hraní dostal k práci šéfkuchaře? „V Dánsku je studium VŠ pro občany EU zdarma, život je tam ale jinak docela nákladný, potřeboval jsem tedy nějakou studentskou práci. Nastoupil jsem jako umývač nádobí do jedné thajské restaurace, pak jsem se dostal k vaření a učil jsem se od jednoho pána, který dvacet let vařil v Bangkoku. Pak jsem odešel do jiné hospody, kde jsem šéfkuchař. Stále více se ale živím i hudbou, baví mě ta kombinace."