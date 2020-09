Nejlepší partu jsem zažil v Kutné Hoře, vzpomínal fotbalista a trenér Kulhánek

Na základní školu chodil Kulhánek do Červených Peček. Poté se vydal na Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře. Za kutnohorskou Spartu hrál až do chlapů. Před vojnou se ale vrátil na hostování do Červených Peček. „Na vojnu jsem šel v létě v rámci výběru branců. To chodili fotbalisté. V Hodoníně mě vybrali do Sušice. Hráli jsme třetí ligu. Vojna byla díky fotbalu v pohodě. Služby se nás moc netýkaly, akorát jsme první měsíc museli absolvovat přijímač. Pak jsme de facto pořád trénovali,“ líčil současný trenér Kutné Hory.

Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík