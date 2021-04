Petr Procházka: Už na základní škole se chtěl stát sportovním komentátorem

Rád vzpomíná i na svoji sportovní kariéru sportovce. „Od pěti let jsem hrál hokej, ve sportovní třídě jsme měli fantastickou partu, přičemž kluky i holky na našich letních srazech každý rok strašně rád vídám. V garáži mám na okně pohár pro nejlepšího střelce žákovského turnaje v Mladé Boleslavi, to by asi vrchol kariéry (smích). Vydržel jsem do dorostů, v Kolíně jsme tehdy hráli i nejvyšší soutěž, nějaký gól tam padl. V dospělé kategorii pak už jen nejnižší krajská soutěž a pak téměř celý život různé amatérské bitvy, často zakončené u piva a písničky. Fotbal jsem hrál jako žák i dorostenec za Štítary, později v seniorské kategorii za nějaké čtyři týmy na okresní úrovni. I zde nějaký gól padl, ale pravda, zase tolik jich nebylo (smích). Jakmile jsem začal jako novinář pracovat na celostátní úrovni, kolidovala mi ligová utkání s těmi okresními a nedalo se to kombinovat. Mrzelo mě to, ale aktivní fotbal už jsem nestíhal.“

Sportovní novinář Petr Procházka s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým.Zdroj: archiv Petra Procházky