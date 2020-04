Michaela Burešová: plavecká reprezentantka ze Zlína trénuje kutnohorské atlety

Michaela Burešová je osmačtyřicetiletá sportovkyně pocházející ze Zlína. Její láska ke sportu se zrodila u vody. „Taťka závodně vesloval. Moc ráda jsem chodila na jeho závody a měřila mu tréninky," líčila. Pravidelně docházela na koupaliště se svou babičkou, která tam provozovala bufet. „Celý den jsem byla ve vodě. Začala jsem proto chodit do přípravky na plavání a tomuto sportu jsem se věnovala deset let," spočítala Burešová. S plaváním se jí kryly i atletické tréninky, ale nakonec zvítězila voda. Základní školu měla Míša Burešová se sportovním zaměřením. Na střední se vydala na „obchodku a služby", kde měla individuální výuku. Během vzdělávání byla totiž členkou československé reprezentace v plavání. „V sedmé třídě jsem se stala mistryně republiky na sto metrů kraulem," pochlubila se bývalá plavkyně. Po deseti letech s plaváním z ničeho nic „sekla". „Asi jsem byla přesportovaná, trénovali jsme denně třífázově, a pokud nebyly o víkendu závody, tak jsme plavali i v sobotu. Po těch letech jsem asi potřebovala nějaký odpočinek." Po střední škole zkusila i triatlon. Dostala se k němu náhodou. „V Napajedlech pořádali první závod. Známí mě oslovili a já ho zkusila. Podařilo se mi vyhrát a dostala jsem se do republikového finále," pochlubila se Burešová. Na MČR získala republikový bronz na svém druhém triatlonovém závodu v životě. Triatlonu se ale nevěnovala dlouho. Od dvaceti let zhruba jen tři roky. Nebylo totiž kde trénovat. Žádné specializované kluby neexistovaly. Po triatlonové kariéře byla Burešová na mateřské a následně začala trénovat děti v plavání. Přes první neúspěšné manželství se později dostala do Kutné Hory. V té době žila v Říčanech a po rozvodu potkala současného manžela Romana. Je to jedenáct let, co se za ním odstěhovala a nyní spolu žijí na Přítoce. „Narodil se mi po svatbě druhý syn a řekla jsem si, že bych mohla začít něco dělat. Začala jsem chodit na zumbu. Díky tomu jsem oslovila Jitku Brachovcovou, zda bych u ní nemohla předcvičovat. Od té doby tam vedu tréninky a udělala jsem si nejrůznější školení," popsala nynější kutnohorská trenérka. Míša pracuje v rodinné restauraci a sportem stále žije naplno. Kromě trénování dospělých už čtvrtým rokem koučuje mladé atlety na Olympii. „Práce s dětmi mě moc baví. Syn Honza chodil do aletické mini přípravky. Jednou jsem přišla s ním a Tomáš Kaprálek (místopředseda oddílu – pozn.) mě oslovil, že shání trenéry. Na jeho nabídku jsem kývla, aniž bych věděla, do čeho jdu. Trénování mě pohltilo," usmívala se. V současné době zvládá šít i roušky, chodí na angličtinu a před Vánoci ráda vyrábí mýdla. Můžete ji potkat i v lese při běhání, kde trénuje na oblíbenou Dačického 12.

