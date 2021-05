V brance je tedy Petr Malý od mladších žáků. „S lehkou pauzou jsem byl ve Veltrubech do jedenácti let. Na chvíli jsem si odskočil do AFK Kolín,“ popisoval svou kariéru během základní školy. V průběhu žákovského věku přestoupil už jako gólman znovu do AFK. „Tam jsem chytal až do dorostu. Pak fotbalový oddíl neměl svůj A tým a my jsme byli nuceni odejít do jiných klubů,“ litoval Malý. To už bylo po střední škole, kterou dokončil v Kolíně na „Stavebce“ zdárně udělanou maturitou.

Fotbalový brankář Petr Malý.Zdroj: Deník/Michal Pavlík