Původně jsem chtěl vinohrad jen pro rodinu, usmíval se volejbalista Radim Hanuš

Na střední školu odešel Radim Hanuš do Mělníka. Zvolil si střední zahradnickou školu. Příroda, zahrada a práce s ní ho totiž lákala od dětství. Po dokončení další školní etapy přišel návrat do rodného kraje. Nikoliv však do Kutné Hory, ale do Žehušic, kde začal pracovat v jednotném zemědělském družstvu. „Dostal jsem byt a začal žít tam,“ upozornil. A právě v této etapě života se u Radima Hanuše projevila láska k volejbalu. Začal ho jezdit hrát do Čáslavi.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek