Radka Süčová: Cvičím tak, aby bylo tělo krásné, ale taky funkční

„Do fitness centra jsem chodila již jako teenager s kamarádkami, ale když se zpětně podívám na to, jak jsem cvičila, řekla bych, že to byla spíš ztráta času a rozhodně mi to nepřineslo žádné ovoce. K posilování se znatelnými výsledky jsem se dostala až v jednadvaceti letech, kdy jsem oslovila jednu trenérku z Kutné Hory a pustila jsem se do cvičení se stoprocentním nasazením. To ona mi tehdy vysvětlila, jak to vlastně funguje. Poprvé jsem zjistila, že aby svaly rostly, musí taky odpočívat.“

Fitness trenérka Radka Süčová.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek