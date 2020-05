Řidič Martin a záchranářka Stanislava: Jsme tým

Předchozí 1 z 8 Další Řidič Martin a záchranářka Stanislava: Jsme tým Chtěla jsem si do rubriky Lidé od vedle vybrat jen ji, ale byla striktně proti. Jako posádka Zdravotnické záchranné služby v Kutné Hoře totiž prý fungují jako tým. Ona by jako záchranářka bez „svého“ řidiče životy lidí zachraňovat nemohla, on bez „své“ záchranářky také ne, ač by byl na místě události sebe rychleji. Do terénu společně vyjíždějí už dvě desítky let a zažili už ledacos. Martin a Stanislava jsou ostřílená posádka z kutnohorské záchranky. Moje první otázka nemohla být vzhledem k současné situaci snad ani jiná: Jak moc je obtížné pracovat v těchto dnech jako posádka zdravotnické záchranné služby? „Ze začátku to bylo trochu stresující, teď už jsou jasně nastavená pravidla, co máme dělat a jak se máme chovat, takže už je to lepší,“ řekla sympatická Stanislava. „Jestli se bojíme nákazy? Samozřejmě, to riziko tady existuje. Na druhou stranu máme ochranné pomůcky a určité algoritmy, které pokud se splňují, tak se riziko prakticky minimalizuje,“ shodli se. Respektování nastavených opatření je podle nich klíč k úspěchu. Rodiny už si prý na jejich práci zvykly. „Moje rodina to bere tak nějak s humorem, pokud bych měl odpovědět v nadsázce. Manželka pracuje také na záchranné službě. Riziko nákazy samozřejmě existuje, člověk ale tuhle práci musí vykonávat nejlépe, jak může bez ohledu na okolnosti. Syn, kterému je devět let, samozřejmě obavy má. Bere to ale s přehledem,“ řekl Martin, který na záchranné službě pracuje už pětadvacet let, podobně jako Stanislava. „Na nervy si ani po těch třiadvaceti letech společné práce nelezeme. Jsme jako bratr a sestra. Zažili jsme toho spolu už mnoho. Když byl současný stav pandemie ještě na začátku, nebyly roušky prakticky vůbec. S dojetím vzpomínáme na paní, která přišla na naši základnu v Kutné Hoře a přinesla vlastnoručně ušité látkové roušky. Dnes je to už běžné, ale tehdy v tom počátku to pro nás bylo něco naprosto úžasného.“ „Co patří mezi nejdramatičtější události se šťastným koncem, které jsme při službě zažili? Určitě porod v sanitce, to je občas pořádný adrenalin, já jich měla asi pět a vždycky se šťastným koncem,“ uvedla se smíchem Stanislava. „Narození zdravého miminka, to je vždycky štěstí,“ dodal Martin. „Ionizátory, které jsme od společnosti Foxconn obdrželi pro dezinfikování, jsou pro nás ohromná pomoc. Je to to nejúčinnější, co může být. Používat se budou po indikovaném výjezdu s podezřením na koronavir. Po návratu na základnu se celá sanitka včetně oblečení posádky vydezinfikují. Trvá to tak patnáct minut plus patnáct minut odvětrání,“ popsal nového pomocníka Martin. Každá základna Zdravotnické záchranné služby na okrese obdržela jeden ionizátor. „Sanita je po vydezinfikování ionizátorem připravena na další výjezd stoprocentně čistá a bez bakterií. Je úžasné, že ho můžeme použít i na naše oblečení Je to samozřejmě i pomoc pro pacienty, které vezeme. Častokrát jedeme k případu, kdy nedostaneme upozornění, že má pacient horečky a kašle, jedeme tam primárně kvůli jinému problému. Možnost kompletně a rychle vydezinfikovat sanitku po takových situacích je skvělé.“

