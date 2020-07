Sládek kutnohorského pivovaru Jakub Hájek: To nejhorší máme za sebou

Na první pohled byste to do něj neřekli, ale kromě toho, že je milovníkem piva, je i vášnivým hráčem na tubu. "Je to můj takový koníček, hraji v podstatě od útlého věku. V současné chvíli působím asi ve třech kapelách na Jesenicku, nicméně času začíná ubývat a přiznejme si, během vládních omezení se nezkoušelo ani nehrálo. Tubu jsem si takticky nechal v Jeseníku, takže sem ani necvičil. Jako alternativu jsem ale zvolil trénování nátisku na lahváči – ano průměr je trošku menší jak nátrubek na tubu, je to spíš tak trumpeta, ale to se poddá – uvidíme na první zkoušce v červenci,"odpověděl naprosto odzbrojujícím způsobem na otázku, jak často se hře na tubu věnuje.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek