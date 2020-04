Tereza Pavelková: Chtěli jsme se setkávat s lidmi u smysluplných věcí

Co pozitivního situace přináší? „Solidaritu, nové spolupráce a přátelství i kreativitu. To vše současný krizový stav přináší nejen do podnikání lokálních podniků a živnostníků. Pro řadu z vás byl jistě nákup u lokálního výrobce či prodejce přirozenou aktivitou i dříve. Přesto dnes podnikatelé a tvůrci ocení více než obvykle každou objednávku a nákup, který nejen u podniků zařazených na webu horazije.cz proběhne,“ sdělila Tereza Pavelková.