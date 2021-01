Vinař Lukáš Rudolfský: Důležité je, aby lidé byli ohleduplní a odpouštěli si

„Úspěchů v České republice nebo v zahraničí máme mnoho, pro vinaře je to vždy potěšující. Víno děláme více než osmnáct let a v našem vinařství pracuje nebo spolupracuje mnoho kvalitních odborníků, pro které je vinaření životním stylem a to přispívá ke kvalitě výsledných vín,“ uvedl k dlouhodobému úspěchu vinařství. A kdy v sobě vlastně objevil vztah k vínu a odhodlání k tomu dělat právě to, co dělá? „Vztah k vínu se objevil za studentských let, kdy mě nechutnalo pivo a víno se bylo lepší alternativou,“ řekl se smíchem a pokračoval.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek