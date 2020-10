Vít Rosenkranc: Můj první pokus o animaci byl ve druhé třídě

O soutěži I ty jsi filmařem mu prý řekla mamka. „Napadlo ji, že bych mohl využít své zkušenosti s animací, filmem a zkusit to. Téma bylo dané a to Ekologie. Dlouho jsem váhal a přemýšlel nad scénářem, nakonec jsem film dodělával na poslední chvíli, odesílal jsem krátce před uzávěrkou,“ popsal. A jak ho napadlo konkrétní téma? „Na internetu jsem viděl informaci o tom, že v oceánu plave velká hromada odpadu a hlavně plastů, něco jako ostrov odpadků. A protože jsem se i díval v té době na film Robinson Crusoe, napadlo mě to zkombinovat.“

Zdroj: archiv Víta Rosenkrance