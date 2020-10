Vlastimil Chlád: Nohy mě nesvrbí. V mém věku by to bylo proti přírodě 

Jeho hráčská kariéra trvala padesát dva let. Sám hrával do 62 let. V současné době již nikde nepůsobí. V dnešní době je čím dál častější, že hrají hráči dříve narození. Klidně jim je padesát a víc. „Nohy mě nesvrbí. V mém věku by to bylo proti přírodě. Bohužel, až tito padesátníci na vesnicích skončí, tak řada vesnických klubů nebude mít dostatek hráčů. A zanikne. Pro mladé je to ostuda, ale těm je to jedno.“

