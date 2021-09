Hlasovat pro své miminko můžete na našem webu do 12 hodin soboty 25. září 2021. Opakovaně hlasovat z jedné IP adresy je možné vždy nejdříve po šedesáti minutách.

Matyáš Funda se narodil 18. září 2021 v 0.23 hodin v čáslavské porodnici. Vážil 3220 gramů a měřil 49 centimetrů. Domů do Kolína si ho odvezli maminka Renáta a tatínek Tomáš. | Foto: Zuzana Přeučilová

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.