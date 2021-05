A právě v utkání Slovenska s Běloruskem byl k vidění dost nesportovní moment. Bělorusové v poslední dvacetiminutovce prohrávali už 0:4, ale dvěma slepenými góly se do bitvy dokázali vrátit. V čase 58:54 dostali dárek v podobě trestného střílení, v případě jeho proměnění by zaostávali už jen o jediný zářez. Jenže…

K penaltě se postavil Jegor Šarangovič. Nedal, Konrád jej vychytal. A navrch si dvaadvacetiletý útočník New Jersey Devils uřízl pořádný kus ostudy. Po nezdařilém nájezdu totiž neustál emoce a od viditelně spokojeného soupeře, který mířil za výhrou, se nechal vyprovokovat – Šarangovič na slovenskou střídačku poslal přes rukavici zdvižený prostředníček.

Here's Yegor Sharangovich giving it to the Slovakian bench after missing a penalty shot today.