Podobné je to i v Čáslavi. Plátno na náměstí nechystají, pokud se ale národní tým probojuje do semifinále, připravuje město ve spolupráci s vedením zdejšího kina super novinku. "Ve spolupráci s Ladou Bartošovou připravujeme promítání zápasů přímo v Kině Miloše Formana. Pro fanoušky je asi nejpohodlnější, do sálu se vejde dost lidí, pandemická nařízení už nás neomezují a není to závislé na počasí. Teď už záleží jen na tom, jak budou Češi hrát," prozradil místostarosta Čáslavi Martin Horský.

Diváci se tak prozatím musejí smířit se společným fanděním v menších hospůdkách. Na fanoušky se v sobotu už v 15 hodin těší v čáslavské Kozlovně Bílá růže, v Kutné Hoře se bude fandit například v Baru Pod Schodama. A kde budete fandit vy?

Přehled zápasů ČR

sobota 14. května (15:20), Česko - Velká Británie

neděle 15. května (19:20), Česko - Švédsko

úterý 17. května (15:20), Česko - Rakousko

čtvrtek 19. května (19:20), Česko - Lotyšsko

sobota 21. května (19:20), Česko - Norsko

pondělí 23. května (15:20), USA - Česko

úterý 24. května (19:20), Finsko - Česko