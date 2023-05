Snad každý hokejista má nějakou svoji rutinu. A většinou se jedná o bizarní záležitost. Třeba fenomenální útočník Jaromír Jágr před zápasy na světovém šampionátu v Bratislavě četl na střídačce bibli. Švédský reprezentant Patrik Nemeth se zase na letošním turnaji ve Finsku rád rochní v ledové koupeli.

Švédští fanoušci mají z výsledků hokejové reprezentace radost | Foto: Profimedia

To by ale nebylo až tak divné, kdyby tuhle zálibu neprovozoval netradičně před tím, než se navlékne do hokejové výstroje.

„Je to hlavně kvůli nabuzení před zápasem. Začal jsem to dělat letos, zjistil jsem, že mi to vyhovuje, tak v tom pokračuju,“ culí se jednatřicetiletý obránce Tre Kronor Patrik Nemeth.

Spoluhráč českého reprezentačního brankáře Karla Vejmelky z Arizony se během sezony nakládá do ledově studené vany plné kostek ledu před zápasy NHL. Tuhle zvláštní rutinu si přinesl i do národního týmu.

„Kamarád mi to navrhl, a tak jsem to začal zkoušet. Cítím se po tom dobře, mým nohám to pomáhá. Od té doby to dělám pravidelně,“ prozradil zvídavým švédským novinářům Nemeth, borec z NHL.

Z rutiny se stal vítězný rituál

Přitom není zvykem, aby sportovci využívali ledovou koupel před utkáním. Většinou to dělají po výkonu kvůli regeneraci. Na světovém šampionátu se stal z nevšední rutiny Nemetha vítězný rituál. „Ano, myslím, že to funguje dobře,“ smál se zkušený zadák Kojotů z Arizony.

Švédsko na mistrovství světa ještě neprohrálo. Vyhrálo všech pět dosavadních zápasů, včetně pikantního skandinávského derby s finskými obhájci titulu (2:1 po nájezdech). Pokud Tre Kronor nezaváhají v pondělí s Dánskem, na závěr si to rozdají s neporaženou Amerikou o vítězství ve skupině A.

„Hrajeme dobře pravidelně v první a druhé třetině. Pak jsou ale pasáže, kdy je naše hra kostrbatá a hrajeme zbytečně komplikovaně. Máme skvělého brankáře, který nás drží, když se soupeř dostane do nějaké velké šance. To je pozitivní, ale stále jsou věci, které musíme v naší hře zlepšit,“ upozornila jedna ze zámořských posil švédského výběru.