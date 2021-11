Souboj antivaxerů, tedy těch, co odmítají vakcínu proti covidu, a těch, kteří jsou naopak zastánci očkování, se v posledních dnech vyostřil. Může za to neutěšená situace s covidem a rostoucí čísla nakažených. Jeden tábor obviňuje druhý a všichni do jednoho mají zaručený recept, jak z toho ven.

Zůstávala jsem tomu opodál, některé statusy na sociálních sítích mi přišly spíše úsměvné. Až na jeden, který mě opravdu a doslova zvedl ze židle. Jeden z antivaxerů totiž napsal do jisté kutnohorské skupiny dotaz, jestli je ve městě nějaká restaurace, která nekolaboruje. Tedy nekontroluje doklady o bezinfekčnosti.

KOMENTÁŘ: Na pivo jedině s Tečkou

To je ale drzost, napadlo mě okamžitě. Nejenže nehodlá ničím dobrým přispět svojí troškou do mlýna, ještě si bere na paškál ty, kteří dodržují vládní nařízení. Ono jim totiž nic jiného ani nezbývá. Co čekal? Že mu stejně smýšlející odmítači vypíší seznam restaurací, které dovnitř pustí neočkované hosty?

Dobře mu odpověděla majitelka kutnohorské čokoládovny. Nejenže mu velmi dobře vysvětlila, co znamená slovo kolaborace, tedy spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi, ale také to, že podnikat v době covidové je úkol téměř nadlidský. Zvláště tehdy, trvá-li ta doba víc jak rok a půl a stále je mezi námi dost těch, kteří odmítají vše, co může epidemii zbrzdit. Pod to bych se podepsala. Amen.