Z obyčejných, lidských věcí a potřeb se stává politika, ze sportovních akcí pro děti a koncertů pro dospělé přehlídka komunálních politiků stávajících i těch budoucích.

V každém městě se předvolební boj točí na jiném podpatku a v jiné intenzitě, hořká pachuť na patrech voličů ale zůstává všude stejná. Lidé potřebují zdravotní péči a bydlení, v Čáslavi se tak i se všemi možnými podpásovkami hraje přetahovaná na téma městské nemocnice a nových bytových domů v bývalých kasárnách Prokopa Holého.

KOMENTÁŘ: Kutná Hora jsou i prázdné obchody a výlohy bez vkusu

V Kutné Hoře zase všichni intenzivně vnímají potřebu nových mateřských škol, na což zřejmě nebyl v průběhu čtyřletého volebního období zastupitelů čas. Až teď. Do stadia absurdního dramatu dovedli toto téma kutnohorští zastupitelé na svém posledním jednání. Jako koně se hádali o to, kdo návrh s novou mateřinkou ve Školní ulici předložil, přestože měli všichni dopředu jasno, že zvednou ruku pro. Vrcholem pak byl spor o tři tečky v materiálu. Doslova. Možná by voliči měli mít v září odvahu udělat tři tečky za některými z nich.