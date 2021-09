Kam se poděla noblesa a slušnost diskutujících, kteří v touze vyzdvihnout pouze a jen tu svoji pravdu se uchylují ke způsobům té nejprimitivnější úrovně. Jakýkoliv názor lze vyjádřit i bez křiku a osobních útoků. Jako kdyby na to v Čáslavi zapomněli.

Pár let už tady s námi děda není, tolikrát jsem si na něj ale vzpomněla v průběhu posledního zasedání čáslavských zastupitelů. Tolik špíny, urážek, agresivity a dokonce sprostých slov na adresu jiných řečníků jsem už dlouho neslyšela.

Bylo pro něj například nemyslitelné, aby zasedl k nedělnímu obědu neoholený bez čisté košile. S babičkou nikdy nemluvil hrubě nebo sprostě a na Štědrý den by raději nejedl, než aby se předtím nepomodlil a nepopřál všem krásné svátky.

