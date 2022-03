Neznám ve svém okolí nikoho, koho by se události posledních dní na Ukrajině nedotýkaly. Každý se s nimi vyrovnává po svém. Stejně tak přístup jednotlivých radnic k nastalé situaci je jiný.

Velmi mile mě v tomto ohledu překvapil čáslavský starosta Vlastislav Málek. Dříve, než vypustil do světa spoustu prázdných slov o podpoře Ukrajiny a odsouzení Putina, zašel zcela v tichosti do kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi, aby se zde spolu s katolickým knězem ukrajinského původu pomodlil a zapálil svíčku za všechny oběti ozbrojeného konfliktu. Udělal to hned ten den, kdy Putin zahájil válku proti Ukrajině.

Čáslavští radní odsoudili postup Ruska, starosta se modlil s knězem z Ukrajiny

Teprve potom začala čáslavská radnice oficiálně prezentovat svoje kroky na podporu Ukrajiny. Je povzbuzující vidět, že ne všude se taková podpora musí měnit ve sbírání laciných předvolebních bodů a že síla myšlenky a opravdová účast znamená leckdy víc, než prázdná velká gesta.