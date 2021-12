Řekněme si to na rovinu: zakázat adventní a vánoční trhy nebyl dobrý nápad. Při švejkovství, které mají Češi prostě v krvi a povaze, nemohli přeci páni ministři čekat, že to dopadne jinak, než jak to dopadlo. Tedy že se na spoustě míst trhy přejmenují na farmářské, zimní, svařák se dá do kelímku s víčkem a větičkou, že není určeno ke konzumaci na místě, a pojede se vesele dál.