Zavětřil jsem zajímavý příběh, který se mě jako chovatele dvou nejčernějších koček ve městě taky dotýká. Můj pivní spolustolovník mi to hned začal vyvracet. „To je blbost. Za prvé to ta kočka chytit nemohla a za druhý zase budeš strašit lidi. Máš psát pozitivně. Tímhle zase lidi vystresuješ. Až si to přečtou a zjistí, že jejich kočka kejchla, tak ji v lepším případě vyženou z baráku, v horším ji rovnou zabijou,“ přeháněl trochu kolega, který se živí socháním ze dřeva.

Máme covid, chytila to od nás kočka? Rodina řeší nákazu s veterinářkou

Rozhodně neměl pravdu v tom, že rodina na kočku covid přenést nemohla. Mohla. V pražské zoo by chovatelé kočkovitých šelem mohli vyprávět. Faktem je, jak mi potvrdila druhý den veterinářka, která covidového kocoura vyšetřovala, že potvrdit takovou diagnózu u zvířete u nás není jednoduché.

Pořád ve mně hlodal červíček pochybností, jestli je ten příběh přinejmenším pozoruhodný, jak se to jevilo mně, nebo jestli je to podivný výkřik do tmy. Nicméně storku jsem napsal. Za první odpoledne a večer ji na našem webu četlo kolem 12 500 lidí. Takže je to zajímavé téma! A už mi pak ani nevadilo, když mi nějaký pan inženýr napsal se zřetelnou dávkou ironie. „Jsem rád, že nemáte jiné starosti, pane redaktore!“ Ale mám, pane inženýre…