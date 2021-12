Přetížené nemocnice, frustrovaní zdravotníci, děti v karanténě, města bez trhů. Další smutný advent začíná, chtělo by se říct. Já to ale říkat nebudu, ačkoliv mám děti v karanténě a o frustraci všech zdravotníků vůbec nepochybuji. Když jsem se totiž probudila do zasněženého sobotního rána, připadala jsem si jako v pohádce. Procházka Kutnou Horou ten pocit ještě umocnila. Majestátní chrám svaté Barbory pod sněhem, v kutnohorských uličkách vůně svařáku a horkého moštu a dvojice korzující ruku v ruce s úsměvem na rtu.

Ano, v mnoha ohledech je současná situace slušně řečeno na pytel, až by z toho jednomu bylo ouvej. Právě proto platí teď víc než kdy jindy pythonovské "Always Look on the Bright Side of Life“. Tedy volně přeloženo, vždy se dívejte na tu světlou stránku života. Vánoční atmosféra je už teď všude kolem nás a o tu nás nikdo připravit nemůže, jedině my sami svými chmurami. Ty pravé Vánoce totiž stejně nejsou o nákupech, dárcích a večírcích. Jejich kouzlo nosí každý z nás ve svém srdci.