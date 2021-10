Sedlecká pouť v Kutné Hoře je pro mnohé událostí roku. Čím starší jsem, tím méně se k této skupině lidí řadím. Když ale máte děti, na názor se vás obvykle nikdo neptá. A tak jdete vstříc hlučícímu davu, abyste i vy měli v rodinném albu fotky z labutí, autodromu a cukrové vaty rozmatlané všude po těch vašich dětech.

Bůh vás ale ochraňuj před všemi neuváženými nápady typu: dnes závratě mít nebudu, já to přeci dám. Mě neochránil, a tak jsem v chvilkovém pomatení mysli vlezla s dcerou na obří řetízák. Křičet jsem začala ve chvíli, kdy jsem pochopila, že se nebudeme točit jen dole, ale asi „sto padesát metrů“ nad zemí – a že obří není jen podle velkých sedaček.

Kdysi jsem v podobném pomatení mysli s bratrem usedla do sedačky K2, to jsem ale alespoň mohla křičet sprostě. Vedle dcery mě rodičovská hanba fackovala, a tak jsem mezi skřeky postřelené husy opakovala jen: kdy už to skončí a proč jsem to udělala. Starší pán přede mnou, který tam seděl s malou holčičkou, tak měl jízdu i s komediálním představením béčkového typu. Smál se mi ještě po přistání na zemi, prý se hodně dlouho takhle nepobavil.

Snad se mi tenhle dobrý skutek bude počítat do nebe a já si budu jednou pro vždy pamatovat, že závratě prostě nemizí.