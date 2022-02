OBRAZEM: Podívejte se do malínské školy. První studenty přivítá už v září

Nebyla by to Kutná Hora, aby místo potlesku neházela zájemci klacky pod nohy, vše ale nakonec dobře dopadlo, prodej zastupitelé odsouhlasili a v Malíně už vládne čilý stavební ruch.

Noví majitelé mají můj neskonalý obdiv, protože stav, do kterého nechalo město budovu zchátrat, je opravdu žalostný. O to smutnější je poslouchat, jak jim některé instituce dál ty klacky pod nohy hází – tu památkáři, kvůli naprostým detailům, tu místní Hospodářská komora, která vlastně ani neví, co přesně ji na nové soukromé škole vadí. Je to hanba a důkaz, jak moc zkostnatělé struktury v Kutné Hoře stále fungují a ke škodě všech stále hýbou současným děním ve městě.