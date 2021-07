Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Pilcová. | Foto: archiv Hany Pilcové

Mohl to být obyčejný koncert, kterých jsem navštívila už stovky. Jenže nebyl a to nejenom proto, že uprostřed hudební produkce začalo interpretům na pódiu Tylova divadla pršet do aparatury a marně se sháněli po divadelním technikovi.