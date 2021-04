Nouzový stav po 188 dnech skončil. Po šesti týdnech můžeme opustit své indiánské rezervace a začít bez omluvenky cestovat z okresu do okresu. Na rande už znovu můžeme i po 21. hodině, dětem už zase můžeme koupit boty a oblečení za předpokladu, že nás za tu dobu nepřerostly. Nejmenší se po kompletní dezinfekci a výtěrech vrátili do škol, aby pak týden ze samé radosti odpočívali doma.

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Pilcová. | Foto: archiv Hany Pilcové

Při rozvolňování venkovních aktivit ale zřejmě došlo k chybě při práci s nulou. Nejprve to totiž vypadalo, že si chlapi fotbal zahrají, ale bez brankářů, z dvaceti sportovců venku jsou ale nakonec jen dva, takže to vypadá maximálně na líný tenis či přebor v ping-pongu. Vzhledem k počasí to ale zřejmě bude spíš na sáňky či pekáč.