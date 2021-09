Jasně, jednu komunikaci vlastní Ředitelství silnic a dálnic, další Kraj, ale trocha vzájemná spolupráce a koordinace by neškodila. Protože když chybí, mohou Kutnohořané a Kolíňané k cestě mezi oběma městy použít nejspíš jen soukromý vrtulník. Jinak jsou odkázáni stát v koloně dlouhé jak týden třeba i celé dopoledne.

Že se občas silnice spravit musí a že někdy nejsou nedostatky vidět na první pohled, to vcelku chápu. Proč se ale najednou musí opravovat několik úseků na jednom hlavním tahu, chápu už o něco méně. Že se k tomu ale po týdnu, co řidiči na osmatřicítce mezi Kutnou Horou a Kolínem zažívají doslova peklo, přidá i uzavírka na objízdné trase, nechápu už vůbec.

Dopravní uzavírky, objížďky a další jobovky na silnicích jsou čtenářsky velmi vděčné téma. Každý si čas od času velmi rád zanadává na nemožnou kvalitu českých silnic a ještě horší způsob jejich oprav. Nepatřím k notorickým spílačům a bojovníkům proti celé té silničářské mašinérii, co se ale poslední dny odehrává mezi Kutnou Horou a Kolínem, to přestává rozum brát i mně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.