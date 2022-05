Já si ale myslím, že se z nás spíš vytratila potřeba a povinnost připomínat si hrdiny, kteří pro naše dějiny opravdu něco znamenali a kteří mají hluboký přesah i do současnosti.

Když v minulém týdnu dorazily na čáslavskou vojenskou základnu ostatky brigádního generála Františka Moravce, aby mohly být uloženy na hřbitově v jeho rodném městě, byla to velká událost. A pro mě osobně neuvěřitelná čest, že jsem u repatriace a obřadu na čáslavském hřbitově mohla být. Když jsem ale o téhle události mluvila se známými, u kávy nebo prostřednictvím sociálních sítí, doslova mě vyděsilo, jak velké množství lidí vůbec neví, kdo František Moravec byl. Mladí, staří, vzdělaní, dokonce i mnozí z jeho rodného města vůbec netušili, o kom mluvím.

KOMENTÁŘ: Stříbrné město bez Královského stříbření

Hrdina, který pro naši zemi vykonal více než leckterý současný politik, by si zasloužil rozhodně více pozornosti a místa v naší paměti. Ač je tomu už téměř šest desítek let, co zemřel, jeho odkaz je v dnešní době až bolestně aktuální.