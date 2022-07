Jako pohádku se v minulém týdnu snažila Policie České republiky prezentovat příběh teprve čtyřletého chlapce, který nepozorovaně odešel z mateřinky v Miskovicích a vydal se domů za maminkou. Stýskalo se mu. Jen kousek od hlavní silnice na Prahu ho náhodou objevili dopravní policisté jedoucí z akce a dopravili ho do bezpečí.

Až potud to příběh se šťastným koncem opravdu připomíná. Jenže k tragédii nedošlo jen díky souhře šťastných okolností, nikoli přičiněním těch, kteří měli mít chlapce v tu chvíli na starosti. Tedy personálu mateřské školy.

Útěk dítěte ze školky: obec Miskovice nechá kolem mateřinky postavit vyšší plot

Jaké ale bylo moje překvapení, když jsem začala zjišťovat, jak mohl tak malý chlapec ze školky nepozorovaně odejít – to se nedá slovy popsat. Policie, vedení školky ani další zainteresované osoby nevyjádřily ani špetku lítosti a díků nad tím malým zázrakem, který se stal. Že se chlapci nic nestalo a dostal se v pořádku domů.

Nejčastější odpovědí na mé všetečné otázky, jak se to mohlo stát, bylo: proč to řešíte, stalo se, uhlídat děti stoprocentně nejde. Jsem z toho v šoku doteď. Nevím, jestli si odpovědné osoby dostatečně uvědomují, k jak obrovské tragédii mohlo dojít, a že otázky, které bych jim kladla potom, by byly mnohem vážnější a smutnější.