KOMENTÁŘ: Je cosi shnilého ve státě dánském

Část veřejnosti novináře vnímá jen jako senzacechtivou sebranku toužící po šokujících palcových titulcích či hlavním zpravodajském čase v televizi. Povoláním novináře je sbírání, ověřování a šíření informací a jejich zprostředkování veřejnosti. Měl by tak činit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, držet se novinářského kodexu a poskytnout prostor pro vyjádření všem zainteresovaným stranám. Jenže. Co když ty strany mlčí? Nebo co když ty strany 'nemohou' mluvit?

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Kratochvílová. | Foto: Eliška Němcová

To je pak cosi shnilého ve státě dánském, když v průběhu jednoho týdne pět úředníků na jasně formulované otázky odpoví: nesmíme s vámi mluvit. Z Letenské pláně do lesa politiky Přečíst článek › V roce 2020, více jak třicet let po Sametové revoluci, vám jako novináři úředník odmítne odpovědět na otázky z oblasti, kterou má v kompetenci. Někteří pro jistotu mlčí úplně a na dotazy odpoví až po přímé konfrontaci tváří v tvář. Navíc neúplně. SLOUPEK: Na opravdu dobré věci stojí za to si počkat Přečíst článek › Kde je v tento okamžik chyba? Na straně novináře, který se jen snaží zjistit informace, na které mají čtenáři, potažmo daňoví poplatníci právo, nebo na straně úředníka, který nechce mít potíže? Veřejnost má právo na informace. Ostatně, je na to paragraf.

