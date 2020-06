Jsme nepolepšitelní. A proto také předem odsouzeni k porážce. Takhle pesimisticky jsem začít tento komentář rozhodně neplánoval a byl bych rád, aby to vůbec neplatilo. Věta z úvodu je v podstatě jen popisem situace, o níž se zmiňuje pradávná pověst O blanických rytířích. Ta praví, že se Býkovický rybník naplní krví po prohrané bitvě nepolepšitelných Čechů s nepřáteli. Už to o nás něco napovídá.

Na vrchu Velký Blaník. | Foto: Vladimír Havlíček

Jenže pak, jak praví báje dál, se ze sousední hory Velký Blaník vyrojí zbrojnoši českého patrona, sv. Václava. A všechno zase dají pěkně do pořádku. To v ideálním případě. Jenže my v ideálním světě nežijeme.